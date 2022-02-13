AB Kudüs Temsilciliği: Şeyh Cerrah'taki gelişmelerden endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilciliği, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in çadır kurarak gerilimi tırmandırmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi ve gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.

AB Kudüs Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylara dikkati çekti.

"Çatışma, yaralanma ve gözaltılara sahne olan Şeyh Cerrah'taki gelişmelerden endişeliyiz." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail milletvekili Ben-Gvir'in Yahudi yerleşimcilerle yaptığı eyleme ilişkin de uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Böylesine hassas bir noktada yerleşimci şiddeti olayları, sorumsuz kışkırtmalar ve diğer tırmandırıcı eylemler gerilimi alevlendirir. Bu eylemler durmalı." ifadelerine yer verildi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını söylemişti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, gece saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek buradaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırmış, evlerine ve arabalarına taş atmıştı.

Ben-Gvir, evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak kışkırtma eylemi yapıyor.