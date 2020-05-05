AB, Kovid-19'un ortaya çıkış süreci ve alınacak derslerin araştırılmasını istiyor
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AB, Kovid-19'un ortaya çıkış süreci ve alınacak derslerin araştırılmasını istiyor

AB, Kovid-19'un ortaya çıkış süreci ve alınacak derslerin araştırılmasını istiyor
05.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:44

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından alınacak dersler ve virüsün ortaya çıkışının "bağımsız ve detaylı" şekilde araştırılmasını istiyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından alınacak dersler ve virüsün ortaya çıkışının "bağımsız ve detaylı" şekilde araştırılmasını istiyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson, birlik yetkilileri ve üye ülkelerin 18 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Sağlık Asamblesi'nde Kovid-19'a ilişkin bir tasarıyı destekleyeceğini açıkladı.

Tasarının küresel ölçekte Kovid-19'la mücadele bağlamında atılan adımların gözden geçirilmesini ve gerekli derslerin alınmasını hedeflediğini belirten Battu-Henriksson, "Tasarı Birleşmiş Milletler nezdinde kapsamlı ve koordineli bir tepkinin önemine işaret ederken uluslararası dayanışma ve iş birliğini de öne çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Tasarıya ilişkin müzakerelerin devam ettiğinin altını çizen Battu-Henriksson, "Tasarı aynı zamanda uluslararası mücadeleden edinilmesi gereken derslerin bağımsız bir şekilde incelenmesini destekliyor." açıklamasında bulundu.

Battu-Henriksson, virüsün oluşumunun detaylı bir şekilde incelenmesinin ise yetkililerin "bilgiye dayalı kararlar" almalarını sağlayacağını belirterek bilimsel araştırmaların da gelecekte benzer bir sağlık krizinin önlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Diğer taraftan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransız bir gazeteye verdiği röportajda, söz konusu tasarının salgınının hangi koşullar altında oluştuğunu daha iyi anlamak için imkan sağlayacağını belirtmişti.

Borrell, "Bence, Çin ve ABD arasındaki rekabeti şiddetlendiren birbirini suçlama sarmalından bağımsız bir şekilde ne olup ne bittiğini incelememiz gerekiyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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