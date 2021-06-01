AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak
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AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak

AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında bu yıl 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında bu yıl 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının yürürlüğe girmesi için gereken öz kaynak artışı kararının, üye 27 ülke tarafından onayladığını açıkladı.

Kurtarma programının finansmanında kullanılmak üzere AB Komisyonunun 2021 yılında 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edeceğine dikkat çekilen açıklamada, borçlanmaya haziran ayında başlanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansman miktarının, sonbahar döneminde yeniden değerlendirileceği, gerekli görülmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi.

Kurtarma programı hakkında

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Cari fiyatlarla 800 milyar avroyu bulan kurtarma programı için AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla 2026 yılına kadar sermaye piyasalarından borç alacak.

Bu çerçevede, kurtarma programının finansmanı için AB Komisyonunun sermaye piyasalarından yıllık yaklaşık 150 milyar avro kadar kaynak toplaması bekleniyor.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırlayacakları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak - Haberler Ekonomi
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