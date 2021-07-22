AB, Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB, Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı

AB, Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Yetişkin nüfusun yüzde 64,7'sini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılayan Avrupa Birliği (AB), temmuz sonu için koyduğu hedefine ulaşmak üzere.

Yetişkin nüfusun yüzde 64,7'sini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılayan Avrupa Birliği (AB), temmuz sonu için koyduğu hedefine ulaşmak üzere.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 64,7'si ilk dozu, yüzde 53'ü ise her iki dozu da oldu.

Böylece 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde 213 milyon 6 bin 969 kişiye ilk doz aşı uygulanırken,167 milyon 560 bin 651 kişi tam aşılanmış oldu.???????

Üye ülkeler arasında farklılıklar var

Aşılama oranının en yüksek olduğu Malta'da yetişkinlerin yüzde 84'ü en az bir doz aşı olmuşken, Bulgaristan'da bu oran yüzde 18,3'te kalıyor.

Malta'yı yüzde 82,9 ile Hollanda, yüzde 82,7 ile Belçika, yüzde 81,6 ile Danimarka ve yüzde 78,4 ile Finlandiya takip ediyor.

En az aşılama oranları ise Bulgaristan'dan sonra yüzde 31,1 ile Romanya, yüzde 44 ile Letonya, yüzde 47 ile Hırvatistan, yüzde 47,2 ile Slovakya ve yüzde 49,7 ile Slovenya'da kaydedildi.

AB ülkelerinde 2021'in ilk günlerinde başlayan aşılamalar, ilk aylarda yavaş ilerlemiş, bu nedenle AB yönetimi eleştirilere maruz kalmıştı. Yönetim, AstraZeneca firmasının aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle BioNTech-Pfizer firmasıyla ilave aşı almak üzere anlaşma yoluna gitmişti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılama hedefini nisan sonunda açıklayan AB yönetimi, temmuz başında yeterli miktarda aşıyı üye ülkelere dağıtmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur'un aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AB'yi Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olmakla eleştirdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AB'yi Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olmakla eleştirdi
Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...
Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Alişan Müge Anlı Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Abdullah Avcı Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB, Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:49:40. #1.14#

title