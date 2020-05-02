AB koronavirüsle mücadele için bağış kampanyası düzenliyor: Hedef 7.5 milyar euro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsle mücadele kapsamında Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın da desteklediği bir bağış kampanyası başlatacaklarını ve hedeflenen miktarın 7.5 milyar euro olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsle mücadele kapsamında Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın da desteklediği bir bağış kampanyası başlatacaklarını ve hedeflenen miktarın 7.5 milyar euro olduğunu söyledi.

Uzun sürecek bir televizyon programı sonunda toplanacak paranın Covid-19 salgınını önleme, tedavi ve aşı çalışmaları için kullanılması hedefleniyor. Euronews.com'da Görüntüle