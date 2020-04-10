AB korona yardım paketinde anlaştı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiğini bildirdiAvrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB'nin korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine ortak cevap bulunması amacıyla video...

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiğini bildirdi

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Maliye Bakanları, AB'nin korona virüs salgını ve ekonomik etkilerine ortak cevap bulunması amacıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. 16 saat süren toplantı sonunda AB üye ülkelerinin kullanımına açılmak üzere 500 milyar euro tahsis edildiği bildirildi. AB üye ülkelerinin euro para birimini kullanan ülkelerinin maliye bakanlarını temsil eden Eurogrup Başkanı Mario Centeno toplantının arkasından düzenlediği bir basın toplantısı ile alınan kararlara ilişkin bilgiler verdi.

"Bugün vatandaşlarımızın Avrupa'yı koruyun çağrısına cevap verdik" diyen Centeno, "Eurogrup ve diğer üye ülke Maliye Bakanlarımızla birlikte korona virüs ile ortaya çıkan ekonomik riski ele aldık. Birlikte işlediğimiz üç tedbir paketini bildirmek istiyorum. Bunlar ilki işçiler, ikincisi işletmeler ve diğeri de ülkeler için kabul ettiğimiz tedbir paketleridir" dedi.

DESTEK COVİD-19 MÜCADELESİ DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

AB'nin yapacağı bu mali desteğin Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan ekonomik zarara özel olarak tahsis edildiğinin altını çizen Centeno, "Bu desteği talep eden her Euro bölgesi ülkesi AB'nin ekonomik ve mali koordinasyon ve gözetim çerçevelerine tabidir. Kredi limitine erişim için tek gereklilik, ülkenin bu fonları Covid-19 nedeniyle doğrudan ve dolaylı sağlık hizmetleri, tedavi ve önleme ile ilgili maliyetlerin yerel finansmanını desteklemek için kullanmayı taahhüt etmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eurogrup Başkanı Centeno, AB ekonomisinin korona virüs sonrasında durgunluğa girmek üzere olduğuna dikkat çekerek, "Üç yeni AB tedbir paketi, bu toplantımızın odağıydı. Yaklaşık yarım trilyon avro bu amaçla tahsis edildi. Birliğimiz içindeki ekonomik koordinasyonda önemli bir katkısı olacak. Durgunluğa girmekte olduğumuz için bu acil durum planı ekonomik ve sosyal yapımızı koruyacak. Sağlık krizi azaldığında, ekonomik iyileşmeyi hızlandırmamız gerekecek. Ayrı değil birlikte büyümemiz ve bunu yaparken iç pazarı korumamız zorunludur" şeklinde konuştu.

Bu kararla birlikte AB ülkeleri korona virüsten kaynaklanan ekonomik zararlarını kapatmak adına 500 milyar euroluk bir bütçeden yararlanma imkanı bulmuş oldu. Karar sayesinde İtalya, İspanya ve Fransa gibi yardım talep eden ülkeler harici bir kemer sıkma koşulu olmaksızın yardıma erişerek amaçlarına ulaşmış oldu. Almanya ve Hollanda'nın ek koşul talepleri ise kabul görmedi.

Kaynak: İHA