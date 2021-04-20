AB Konseyinden Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine güçlü destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine güçlü destek verdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine güçlü destek verdiklerini söyledi.

Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Gürcistan'daki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin dün iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanması sonucu bugün Tiflis'e ziyarette bulunan Michel, basına kapalı toplantıda Garibaşvili ile AB ve Gürcistan arasındaki ilişkileri ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Garibaşvili, Michel'e Rusya'nın Gürcistan'a yönelik sürdürdüğü saldırgan politikası hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Garibaşvili, Michel'in hazırladığı anlaşmaya iktidar ve muhalefetin imza atması sürecinin dünden itibaren başlatılmasına değinerek, "Taraflar arasında anlaşmaya varılması son derece önemlidir. Gürcistan bugün kazandı. Bu ileriye doğru atılan bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde vatandaşların yüzde 80'inin Avrupa ile entegrasyon sürecini desteklediğini kaydeden Garibaşvili, 2024'te Gürcistan'ın AB'nin tam üyesi olmak için başvuru yapacağını hatırlattı.

Michel de 6 hafta önce Tiflis'te bulunduğunda ülkedeki siyasi krizin çözülmesi için başlattığı diyaloğun dün taraflar arasında anlaşmaya imza atmasıyla devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB ile tam entegrasyonu için Gürcistan'ın çeşitli alanlarda reformları uygulamayı sürdürmesi gerektiğine vurgu yapan Michel, muhalefet ile iktidar arasında bir siyasi uzlaşmaya varılmasının demokrasi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

AB'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gürcistan'a 400 milyon avroluk destek sağladığını dile getiren Michel, "Devam eden salgın (Kovid-19) döneminde ekonomik reformların sürdürülmesi için AB ülkenize 400 milyon avro ile yardım sağlıyor ve Gürcistan'ın egemenliği ile uluslararası tanınan sınırların içerisinde toprak bütünlüğüne yönelik güçlü destek veriyor." diye konuştu.

Michel, Garibaşvili ile görüşmesi ardından Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze ve dün anlaşmayı imzalayan muhalefet partilerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artmıştı.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmedi. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyordu.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etmişti.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma dün muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı