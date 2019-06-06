AB Konseyi Schengen vizesi sürecini değiştirdi: Ücretler artıyor

AB Konseyi Schengen vizesi sürecini değiştirdi: Ücretler artıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Schengen Vizesi ile ilgili önerilen yasa değişikliğini kabul etti. Konsey, Schengen Bölgesi'ne sık seyahat edenler için prosedürleri hızlandırmanın yanında yasa dışı yollarla bölgeye giriş koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

AB Konseyi Schengen vizesi sürecini değiştirdi: Ücretler artıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Schengen vizesiyle ilgili önerilen yasa değişikliğini kabul etti. Konsey, Schengen Bölgesi'ne sık seyahat edenler için prosedürleri hızlandırmanın yanında yasa dışı yollarla bölgeye giriş koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Yeni yasa ile ayrıca kısa süreli Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı.

AB Konseyi tarafından kabul edilen değişikliklere göre Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et