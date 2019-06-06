AB Konseyi Schengen vizesi sürecini değiştirdi: Ücretler artıyor
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Schengen Vizesi ile ilgili önerilen yasa değişikliğini kabul etti. Konsey, Schengen Bölgesi'ne sık seyahat edenler için prosedürleri hızlandırmanın yanında yasa dışı yollarla bölgeye giriş koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Schengen vizesiyle ilgili önerilen yasa değişikliğini kabul etti. Konsey, Schengen Bölgesi'ne sık seyahat edenler için prosedürleri hızlandırmanın yanında yasa dışı yollarla bölgeye giriş koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Yeni yasa ile ayrıca kısa süreli Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı.
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Kaynak: Euronews.com
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