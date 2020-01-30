AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı

30.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:48

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını tüm Birlik üyeleri adına onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun (AP) dün akşam anlaşmayı onayladığı anımsatılarak, süreçteki son adımın atıldığı belirtildi.

Ayrılık anlaşmasının, İngiltere'nin yarın AB'den ayrılmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, "31 Ocak gece yarısından sonra İngiltere artık AB üyesi olmayacak ve üçüncü ülke sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrılık anlaşmasının İngiltere'nin Birlikten "düzenli ayrılışını" sağlayacağı vurgulanırken; vatandaşlık hakları, mali uzlaşı, geçiş süreci, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolleri, Kıbrıs, Cebelitarık, yönetişim ve diğer ayrılık konularını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere, Birlik kurumlarında temsil edilmeyecek

Ayrılık anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından geçiş sürecinin başlayacağı anımsatılan açıklamada, bu sürecin vatandaşlar ve işletmelerin uyum sürecini kolaylaştıracağı değerlendirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin geçiş süreci boyunca AB hukukuna tabi olmaya devam edeceği ancak Birlik kurumlarında temsil edilmeyeceği kaydedildi.

Tarafların anlaşması durumunda, geçiş sürecinin bir kereye mahsus olmak üzere 1 ya da 2 yıllığına uzatılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, AB ve İngiltere arasında gelecekte tayin edilecek ortaklığa ilişkin müzakerelerin İngiltere ayrıldıktan sonra başlayacağı duyuruldu.

Brexit süreci

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak.

Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Brexit anlaşması, dün akşam Brüksel'de yapılan AP Genel Kurulundaki oylamada, 49 "hayır" oyuna karşı 621 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA