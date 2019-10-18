AB Konseyi: Christine Lagarde yeni ECB başkanı olarak atandı

18.10.2019 16:50

Avrupa Konseyi, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığının onaylandığını ve Lagarde'ın 1 Kasım'da göreve başlayacağını duyurdu.

Konsey'den yapılan açıklamada, "Konsey, Christine Lagarde'ı önümüzdeki sekiz yıllık dönem boyunca Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atadı" denildi.

Kaynak: DHA