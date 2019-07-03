AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel seçildi
- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine...
- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
Kaynak: AA
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