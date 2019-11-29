Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti
AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devrettiBelçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
29.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:08
AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti
Belçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti