Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti
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Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti

AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devrettiBelçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

29.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:08
Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti

AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti

Belçika, ()- Belçika'nın başkenti 'deki (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti
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