AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
29.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:53
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
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-----------Donald Tusk'ın görev değişimindeki konuşması
-Charles Michel'in konuşması
Kaynak: DHA