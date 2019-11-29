AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti
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AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

29.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:53
AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti

Belçika'nın başkenti 'deki (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten , koltuğunu 'e devretti.

Görüntü Dökümü

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-Donald Tusk'ın görev değişimindeki konuşması

-Charles Michel'in konuşması


Kaynak: DHA
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