AB Konseyi Başkanı Tusk ABD'yi Uyardı: "Dostlarınızın Kıymetini Bilin"

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, NATO ve Avrupa Birliği arasında ortak deklarasyon imzaladı ve Donald Trump'a yüklendi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, NATO ve Avrupa Birliği arasında ortak deklarasyon anlaşmasından sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donal Trump'a yüklendi. Donald Tusk yarın düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'a, "Donald Trump, ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki yok ve olmayacak. Bizim savunma harcamalarımız Rusya'dan daha fazla ve Çin'le eşit miktarda. Umarım bunun bizim güvenliğimiz için harcandığına şüpheniz yoktur" dedi.

Tusk, Avrupa Birliği ile NATO arasında ortak deklarasyon imzaladı. AB ve NATO ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Tusk yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Trump'a, "Donald Trump, ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki yok ve olmayacak. Bizim savunma harcamalarımız Rusya'dan daha fazla ve Çin'le eşit miktarda. Umarım bunun bizim güvenliğimiz için harcandığına şüpheniz yoktur" dedi ve ekledi: "Sevgili Amerika, dostlarınızın kıymetini bilin çünkü onlardan çok yok ve sevgili Avrupa, savunmaya daha çok harcayın çünkü herkes iyi teçhizatlı müttefike saygı duyar."

AB vatandaşlarını mümkün olduğunca en iyi şekilde korumak istediklerini söyleyen Tusk, bunun için NATO'dan daha iyi bir ortak olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya sitesi Twitter üzerinden AB Konseyi başkanına hitaben, "ABD daha az harcamalı, NATO daha çok ödemeli. Hiç adil değil" dedi.

Donald Trump bugün sosyal medyadan yaptığı başka bir açıklamada ise, "Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyorum. İlk görüşmem NATO ile olacak. ABD onları korumak için herkesten daha fazla harcıyor. Vergi ödeyen Amerikalılar için bu hiç adil değil. Buna ek olarak AB ile ticarette 151 milyar dolar kaybediyoruz, bize büyük gümrük vergileri koyuyorlar" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL