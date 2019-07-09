- AB Konseyi Başkanı Tusk: "AB, Azerbaycan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir"

BAKÜ - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Tusk, AB'nin Azerbaycan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili işbirliği, bölgesel işbirliği ve Doğu Ortaklığı programının geleceği ile ilgili konular ele alındı. Aliyev ve Tusk, baş başa görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Basın toplantısında AB'nin Azerbaycan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Tusk, "AB ve Azerbaycan her yıl birbirine daha da yakınlaşıyor. İlişkilerimiz gelişiyor ve bugünkü ziyaretim bunun başka bir açık örneği. 2018 yılında, işbirliğimiz için önceliklerimizi belirledik ve Ortak Havacılık Alan Anlaşması ile yeni AB-Azerbaycan anlaşması konusundaki müzakerelerimiz tamamlanmaya yakın. Ekonomilerimiz bundan kar sağlayacak ve politik, ticari ve kültürel ilişkilerimiz derinleşecek. Elbette, kelimenin tam anlamıyla bizi birbirine bağlayan Güney Gaz Koridorunu da unutmamalıyız. Bu olumlu gelişme, işbirliğimizi daha yüksek bir seviyeye getirmeli, tüm insanlara doğrudan yarar sağlamalı ve Azerbaycan'ın kendi reform süreçlerine ve ekonomik çeşitliliğini desteklemelidir" dedi.

Azerbaycan'ın kendisini bir nakliye ve lojistik merkezine dönüştürmek için önemli adımlar attığını belirten Tusk, "Bugün Azerbaycan'ın Doğu ve Batı'ya olan tutkusunun bir örneği olan Bakü Limanı'nı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Bugün, Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığım görüşmelerde, AB'nin Azerbaycan'la işbirliğimizi daha da derinleştirmeye hazır olduğumuzu tekrar teyit ederek, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyduğumuzu da vurguladım. Dağlık Karabağ sorununu da tartıştık. Uluslararası hukuk ve ilkelerinde askeri bir çözüm yoktur, yalnızca siyasi çözüm vardır. AB, Minsk Grubu Eş Başkanlarının çabalarını ve Helsinki Nihai Senedi'nin temel ilkelerine dayanan adil ve kalıcı bir çözüme odaklanmalarını tam olarak desteklemeye devam ediyor. Genel olarak gerilimin azaltılmasını takdir ediyoruz, ancak eş başkanlar gibi, Temas Hattı boyunca yaşanan son kayıplar bizi endişelendiriyor. Barışın ve etkili müzakerelerin temelini oluşturan atmosferin restorasyonu ile birlikte dikkatli olmak da önemlidir. Avrupa Birliği, zaten barışı sağlamak için atılan adımları destekliyor ve halkları barışa hazırlamak için atılan somut adımları da desteklemeye hazır" dedi.

Donald Tusk'ın ziyaretinin AB Konseyi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok olumlu geliştiğinin kanıtı olduğunu ifade eden Aliyev, "Görüşmelerimizde ikili işbirliğini, bölgesel kalkınma ve güvenlik konularını geniş bir yelpazede konuştuk. Yeni anlaşma konusunda Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan arasında devam eden müzakereleri tartıştık. Müzakereler başarıyla devam ediyor. Pek çok konu zaten çözüldü. Şu anda, iyi ortaklık ruhu içinde diğer konular üzerinde çalışıyoruz. Bugün görüşme sırasında, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusundaki tutumumuzu kısaca açıkladım. Çatışmalar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca çözülmelidir. Yıllarca topraklarımız Ermeniler tarafından işgal edildi. Sorun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde çözülmeli. Çabalarımız, çatışmayı en kısa sürede çözmeyi amaçlıyor. Ermenistan'ın yapıcı olmama durumu, çatışmanın henüz çözülmemesinin ana nedenidir. Uluslararası toplumun ve AGİT Minsk Grubu'nun çabalarının en kısa sürede ihtilafın çözümüne odaklanması gerektiğini belirtmeliyim. Statüko kabul edilemez ve değiştirilmesi gerekiyor. Statükonun değişmesi Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının başlangıcı anlamına gelir" diye konuştu.

Aliyev, "Bugün enerji güvenliği, ulaştırma alanında sorunlarını da tartıştık. Azerbaycan ve Avrupa Birliği bu alanlarda çok yapıcıdır. Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla uygulanmaktadır. Ulaştırma sektörüne gelince, Azerbaycan'da lojistik ve ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar bize önemli bir ulaşım merkezi olma fırsatı verdi. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları ülkemizden geçmektedir. Son yıllarda gösterdiğimiz çabalar zaten iyi sonuçlar vermiştir ve Azerbaycan önemli bir transit ülke haline gelmiştir. Gelecekte, transit ülke olarak rolümüz kesinlikle artacaktır. Ayrıca, tarafımızdan Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasındaki işbirliğini güçlendirmek için de çok çalışıyoruz. Ayrıca Azerbaycan'ın çeşitli AB üye ülkeleriyle stratejik ortaklık belgeleri kabul ettiğini veya imzaladığını da belirtmek isterim. Bu, işbirliğimize iyi bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

Tusk, 10 Temmuz'da Ermenistan'ı, 11 Temmuz'da ise Gürcistan'ı ziyaret edecek. Tusk, Gürcistan ziyareti kapsamında, "Doğu Ortaklığı"nın 10. yıldönümü için düzenlenen 16. Uluslararası Batum Konferansı'nın açılış törenine katılacak.

Kaynak: İHA