AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
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AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

03.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:08
AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

(AB) Konseyi Başkanı , yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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