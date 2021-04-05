Son dakika politika: AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Türkiye'ye geliyor

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı