AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor
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AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

04.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:34
AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı , 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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