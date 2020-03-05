AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile "İdlib"i görüştü
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AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile "İdlib"i görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüştü.

05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34
AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile

(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı ile 'i görüştü.

Michel, Twitter'dan Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Michel, Putin'e "İdlib'de sürdürülebilir bir ateşkesin ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için siyasi çözümün sağlanması gerektiği" görüşünü aktardığını ifade etti.

Paylaşımında, Suriye'deki sivillerin çektiği acıların son bulması gerektiğini vurgulayan Michel, insani yardımın öncelikli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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