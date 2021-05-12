AB Konseyi Başkanı Michel: Öncelik gerginliğin azaltılması olmalıdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Konseyi Başkanı Michel: Öncelik gerginliğin azaltılması olmalıdır

AB Konseyi Başkanı Michel: Öncelik gerginliğin azaltılması olmalıdır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirterek, "Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirterek, "Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirtti. Michel, "Az önce İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. Son zamanlarda yaşanan şiddetin tırmanmasından ve ayrım gözetmeyen hedef almadan dolayı çok endişeliyim. Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 48'e yükseldi
Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 48'e yükseldi
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB Konseyi Başkanı Michel: Öncelik gerginliğin azaltılması olmalıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:43:38. #1.16#

title