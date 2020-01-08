: AB Konseyi Başkanı Michel, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü

08.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:40

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Michel ile Serrac öğle saatlerinde Brüksel'de görüştü.

Temaslar için Brüksel'de bulunan Serrac'ın Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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