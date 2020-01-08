AB Konseyi Başkanı Michel, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü
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AB Konseyi Başkanı Michel, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi.

08.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:06
AB Konseyi Başkanı Michel, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü

Konseyi Başkanı Charles Michel, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la 'de bir araya geldi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Michel ile Serrac öğle saatlerinde Brüksel'de görüştü.

Temaslar için Brüksel'de bulunan Serrac'ın Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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