Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
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Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Dünya
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

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AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor

ZİYARETİN TARİHİ BELLİ DEĞİLDİ

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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