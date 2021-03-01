AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
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AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da

01.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:57

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin açıklamaları Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamaları TİFLİS - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ortak basın toplantısını düzenledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamaları

TİFLİS - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ortak basın toplantısını düzenledi.???????

AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da
AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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