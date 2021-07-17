AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan'ın "aktif" ortağı olmak istediklerini söyledi
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AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan'ın "aktif" ortağı olmak istediklerini söyledi

AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan'ın 'aktif' ortağı olmak istediklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan'ın "aktif" ortağı olmak istediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan'ın "aktif" ortağı olmak istediklerini belirtti.

Ermenistan'ı ziyaret eden Michel, Başbakan Nikol Paşinyan ile başkent Erivan'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB ve Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Michel, "AB, Ermenistan'ın refah, istikrar ve güvenliğini sağlamak için sadık, ilgili, aktif ortak olmak istiyor." dedi.

Michel, Ermenistan'a 2 milyar 600 milyon avro tahsis etmeyi planladıklarına dikkati çekerek söz konusu kaynakların altyapı, çevre, ulaşım, demokratik reformların uygulanması gibi alanlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır sorununa da değinen Michel, bu meselenin çözüm sürecinin başlatılması için her iki tarafın da askeri birliklerini sınırdan çekmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ermenistan'da yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık görevini yürüten Paşinyan da AB ve üye ülkeleri ile yoğun iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek "AB ile yapılan Doğu Ortaklığı anlaşmasına önem veriyoruz. Bu anlaşma, AB ile ilişkilerimizde kilit rol oynuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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