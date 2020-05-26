AB Konseyi Başkanı Michel'den WHO'ya
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AB Konseyi Başkanı Michel'den WHO'ya

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile video konferans yoluyla yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) işaret ederek, "bazı uluslararası kuruluşlarda reform yapılması" gerektiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Michel'den WHO'ya
26.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:37

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile video konferans yoluyla yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) işaret ederek, "bazı uluslararası kuruluşlarda reform yapılması" gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, video konferans yöntemiyle Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüştü. "AB-Japonya Liderler Buluşması" adıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Charles Michel, "Japonya Başbakanı'na bugünkü verimli ve yapıcı video konferans görüşmemizden ötürü teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizden iki önemli mesaj çıkmıştır. İlki AB -Japon işbirliği çok güçlüdür. İkincisi de Covid-19 krizine karşı birlikte çok güçlü bir şekilde mücadele ettiğimizdir. Japonya ile aynı değerleri paylaşıyoruz. Çok yönlülük, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve küresel sorunlara karşı küresel cevap verebilme kabiliyetimiz. Bugünkü ilk konumuz Covid-19 oldu. Bu konuda birlikte çalışma kararlılığımız sürecek. Özellikle de bir aşının geliştirilmesi konusunda. Bu aşının bulunması halinde bunun insanlığın ortak malı olması ve dünyadaki herkesin erişimine açık olması gerektiğinde Japonya ile mutabıkız" ifadelerini kullandı.

"WHO ÖNEMLİ VE ÇOK BOYUTLU KURUMDUR"

Michel, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ayrıca bazı uluslararası organizasyonlarda reformlar yapılması konusundaki birlikte çalışma ihtiyacımızı konuşma imkanı bulduk. WHO önemli ve çok boyutlu kurumdur. Yaşadıklarımızdan sonra geleceğe dair dersler çıkarmamız için değerlendirme yapılması gerektiği görüşündeyiz."

Birkaç hafta sonra gerçekleşmesi planlanan G7 Zirvesi hakkında da görüşme imkanı bulduklarını belirten Charles Michel, Covid-19 salgını sonrasında yaşanan yalan haberler ve halkın üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele konusunun da ele alınan konular arasında yer aldığını bildirdi. Michel AB'nin Japonya ile başta ikili ticari ilişkiler olmak üzere iklim alanında da ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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