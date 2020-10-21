AB Konseyi Başkanı Michel'den liderlere "Covid-19" çağrısı
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AB Konseyi Başkanı Michel'den liderlere "Covid-19" çağrısı

21.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:08
AB Konseyi Başkanı Michel'den liderlere

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üye ülkelerin liderlerini yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında devam eden artış üzerine gayrı resmi toplantıya çağırdı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üye ülkelerin liderlerini yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında devam eden artış üzerine gayrı resmi toplantıya çağırdı.

Avrupa ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarında art arda rekor kırılırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den önemli bir çağrı geldi. Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB üye ülkelerin liderlerini Covid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet etti. Michel paylaşımında, "Liderleri 29 Ekim 2020'de Covid-19 ile ilgili olarak gayrı resmi bir video konferansa davet ediyorum. Covid-19 ile savaşmak için ortak çabamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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