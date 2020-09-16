AB Konseyi Başkanı Michel'den Kıbrıs Rum kesimine ziyaret
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AB Konseyi Başkanı Michel'den Kıbrıs Rum kesimine ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti.

AB Konseyi Başkanı Michel'den Kıbrıs Rum kesimine ziyaret
16.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:43

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Michel, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, Rum yönetimiyle birçok konuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

"AB'nin, ciddi endişeler içerisinde olan Kıbrıs (Rum yönetimi) ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde söylemek istiyorum. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler son haftalarda endişe verici." ifadelerini kullanan Michel, bu konunun AB'nin çıkarlarını ilgilendirdiğini belirtti.

Michel, AB üyesi ülkelerin çıkarlarının kararlılıkla savunulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede göç konusunu da ele aldıklarını ifade eden Michel, bu konuda AB ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılacağını dile getirdi.

Rum lideri Anastasiadis de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Michel'in ziyaretinin kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi.

Anastasiadis, AB üyelerinin egemenlik haklarına saygı duymanın, hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği bir kural olarak kalması gerektiğini savundu.

AB'nin bölgede istikrar koşullarını oluşturması gerektiğini öne süren Anastasiadis, gelecek hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Türkiye'ye karşı birlik olmanın önemini vurguladıklarını söyledi.

Michel, dün de Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiyakos Miçotakis ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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