AB Konseyi Başkanı Michel Azerbaycan'da
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AB Konseyi Başkanı Michel Azerbaycan'da

AB Konseyi Başkanı Michel Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'a geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'a geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Michel, ziyaret sırasında Avrupa Konseyi ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

Avrupa Konseyi Başkanı Michael, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da Gürcistan'da düzenlenecek "Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Bakü'den ayrılacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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