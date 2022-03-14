AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki durumu görüştüğünü bildirdi.

Michel, Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yanı sıra bölgesel güvenlik ve Rusya-Ukrayna savaşının Güney Kafkaslara etkisini ele aldıklarını belirtti.

Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştüğünü hatırlatan Michel, "AB istikrarlı, barış içinde ve müreffeh bir Güney Kafkasya'yı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.