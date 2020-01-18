AB Konseyi Başkanı Michel, Avusturya Başbakanı Kurz ile görüştü

18.01.2020 03:48 | Son Güncelleme: 18.01.2020 03:48

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin dünyada yaşanan gelişmeler karşısında daha etkin olması gerektiğini belirterek, "Kimse bizim yerimize karar vermemeli, Avrupa'nın geleceğini bizler oluşturmalıyız." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider açıklamalarda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa'nın ekonomik durumunun güçlendirilmesi gerektiğini aktararak, özellikle dijitalleşme, yapay zeka gibi alanlarda ilerleme kaydedip yeni iş imkanları oluşturmasının önemine işaret etti.

Michel, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve AB için gerekli olan diğer düzenlemeler için rasyonel bir bütçe oluşturulmasının önemli olduğunu da söyledi.

AB'nin dünyada diplomasi, ekonomi ve siyasette etkili olması gerektiğini belirten Michel, "Bizler dünya sahnesinde aktif aktörler olmak zorundayız. Kimse bizim yerimize karar vermemeli, Avrupa'nın geleceğini bizler oluşturmalıyız." diye konuştu.

"Kömür ve nükleerin kullanımı sonlandırılmalı"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da yeni dönemde AB ve ülkesini ilgilendiren konuları ikili görüşmede ele aldıklarını ifade ederek, dünya ekonomisinde Çin gibi bazı ülkelerin etkin olduğu bir dönemde, AB'nin de ekonomide rekabet edebilme yetisinin gündemin ön sıralarında yer alması gerektiğini vurguladı.

Düzensiz göçle mücadelede AB'nin dış sınırlarının korunması gerektiğini anlatan Kurz, geçiş ülkeleri başta olmak üzere mültecilerin geldiği ülkelerle iş birliği içinde hareket ederek, Avrupa'ya düzensiz göçün durdurulmasının ülkesi için bir başka önemli konu başlığı olduğunu kaydetti.

Kurz, çevre ve iklimin korunması için atılacak adımların önemine de işaret ederek, özellikle kömürün ve nükleerin hem enerji elde edilmesi hem de farklı alanlarda kullanımının sonlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA