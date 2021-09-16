AB Konseyi Başkanı Michel: 'Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı' - Haberler
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AB Konseyi Başkanı Michel: "Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı"

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB Konseyi Başkanı Michel:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin "Avrupa'nın gözünü açması gerektiğini" belirterek, "Bu olay jeostratejik kapasitemizi güçlendirmemize vesile olmalı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin "Avrupa'nın gözünü açması gerektiğini" belirterek, "Bu olay jeostratejik kapasitemizi güçlendirmemize vesile olmalı." dedi.

Michel, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan konusuna değindi.

Bu olayın AB'nin jeostratejik ve jeopolitik kapasitesini güçlendirmesine yol açabileceğini belirten Michel, "Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı. Afganistan meselesi savunma alanında daha yakın iş birliği yapmamızı sağlamalı." diye konuştu.

Michel, hazirandaki AB Liderler Zirvesi'nde Mart 2022'de savunma ve güvenlik konularına odaklanacak bir AB Zirvesi düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu ifade etti.

AB içinde savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edilebilmesi, ortak bir askeri güç oluşturulması gibi konular son yıllarda sıkça tartışılıyor.

NATO'nun Afganistan'dan çekilme kararından sonra bu tartışmalar daha da arttı. Bu konuları içerecek ve "AB Stratejik Pusulası" adı verilen bir çerçeve belgenin hazırlıkları sürüyor.

Stratejik Pusula belgesinin yıl sonunda taslağının hazır olması, mart ayında da son halinin AB liderlerine sunulması planlanıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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