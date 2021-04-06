AB Konseyi Başkanı Michel, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birliğin, Türkiye'yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birliğin, Türkiye'yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Türkiye Delegasyonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." ifadesini kullandı.

Michel, AB'nin Türkiye ve Yunanistan arasında istişari görüşmelerin tekrar başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kıbrıs konusunda ise AB'nin aktif bir gözlemci olduğuna dikkati çeken Michel, Birliğin, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki süreci desteklediğini kaydetti.

Son aylarda Türkiye ile AB arasında da olumlu bazı gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Michel, bu gelişmelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

Michel, "AB, (Türkiye'yle) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci