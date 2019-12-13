Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz
Haberler » Güncel » Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz - Haber

Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz

AB Konseyi Başkanı İngiltere'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruzBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

13.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:49
Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz

AB Konseyi Başkanı 'nin en kısa sürede Brexit'i oylamasını bekliyoruz

Belçika, (DHA)- (AB) Konseyi Başkanı , İngiltere parlamentosunun en kısa sürede ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi ikinci gününde basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Boris Johnson'ı zaferinden dolayı tebrik ederek İngiltere parlamentosunun en kısa sürede Brexit adıyla bilinen ayrılık anlaşmasını oylamasını beklediklerini belirtti.

Bunun önemli olduğunu vurgulayan Michel, İngiltere ile gelecekte yakın iş birliği içinde hareket etmek istediklerini, fakat AB tek pazarının bütünlüğünün de önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler