AB Konseyi Başkanı: Düşüncelerimiz korkunç kazanın kurbanları ve onların aileleri ile birlikte - Haberler
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AB Konseyi Başkanı: Düşüncelerimiz korkunç kazanın kurbanları ve onların aileleri ile birlikte

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
AB Konseyi Başkanı: Düşüncelerimiz korkunç kazanın kurbanları ve onların aileleri ile birlikte

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte" dedi.

Ab Konseyi Başkanı Charles Michel Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Güçlü kalın. AB elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır" ifadelerini kullandı.


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