AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

08.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:40
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye geliyor

(AB) Konseyi Başkanı 'in, 11 Ocak'ta 'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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