AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Tunus'ta

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Kartaca Sarayı'nda karşılanması Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmesi TUNUS - Avrupa Birliği (AB)...