AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, "Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu. Charles Michel, önceliğimiz "insani yardım" ifadelerini kullandı.





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