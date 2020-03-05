AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı
Haberler » Dünya » AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı - Haberler

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını, "Suriye'deki savaşın sona ermesi için İdlib'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu.

05.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:56
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin ile telefonda görüştü: İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Konseyi Başkanı sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığını, "Suriye'deki savaşın sona ermesi için 'de acil kalıcı ateşkese ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu" ifade ettiğini duyurdu. Charles Michel, önceliğimiz "insani yardım" ifadelerini kullandı.


data-stories-id="4547602,4547386,4547188"

data-event="widget_related"

class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center">

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler