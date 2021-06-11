AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti
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AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti

AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AB Konseyi, üye ülkelerin AB Dijital Covid Sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin AB Dijital Covid Sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB dijital Covid sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul ettiğini duyurarak imzaların 14 Haziran Pazartesi günü atılacağını bildirdi. Sertifikanın 12 aylık bir süre için 1 Temmuz 2021'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, yaz tatili yaklaşırken seyahati kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen AB Covid-19 dijital sertifikası kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olacak QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olması planlanan aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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