AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birlik'in toplam 1 trilyon avronun üzerindeki 2021-2027 dönem bütçesine onay verdi.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda dün onaylanan gelecek 7 yıllık bütçenin kabul edildiğini duyurdu.

Buna göre, AB'nin 2021-2027 bütçesinin boyutu 1 trilyon 74 milyar avro olacak.

Bütçe, AB'nin çevre, dijitalleşme, bölgesel kalkınma, tarım ve ekonomik toparlanma alanındaki öncelikli politikalarına destek verecek. Bütçeden, tek pazar, inovasyon ve dijitalleşme alanlarına 132,8 milyar, uyum ve bölgesel kalkınmaya 377,8 milyar, çevre ve doğal kaynaklara 356,4 milyar, göç ve sınır yönetimine 22,7 milyar, güvenlik ve savunmaya 13,2 milyar, komşuluk ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine 98,4 milyar avro kaynak sağlanacak.

-Bütçe tartışması

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, 1 trilyon avroyu aşan gelecekteki bütçeyi ve 750 milyar avroluk yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, hukukun üstünlüğü mekanizmasının kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto etmekteydi.

AB Dönem Başkanı Almanya ise bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakere yürütüyordu.

AB üyesi ülke liderlerinin geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede, bütçe ve kurtarma paketinde uzlaşı sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker