AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti
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AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

Resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Varhelyi, AB tarafından finanse edilen Altındağ ilçesindeki Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Varhelyi, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti
AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti
AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti
AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti - Haberler
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