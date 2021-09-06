AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ankara'da Göçmen Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.
Resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Varhelyi, AB tarafından finanse edilen Altındağ ilçesindeki Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Varhelyi, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci