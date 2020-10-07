AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP

07.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:59

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Varhelyi'nin Başbakan Zaev tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar ÜSKÜP - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Başbakan Zoran Zaev ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Varhelyi'nin Başbakan Zaev tarafından karşılanması

Görüşmeden detaylar ÜSKÜP - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Başbakan Zoran Zaev ile görüştü.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kuzey Makedonya Hükümeti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Özgü Namal Ali Sürmeli Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fırat Aydınus Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Rusya Adana Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 16:03:58. #1.15#
title