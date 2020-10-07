AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi Kuzey Makedonya'da - ÜSKÜP
07.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:59
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Varhelyi'nin Başbakan Zaev tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar ÜSKÜP - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Başbakan Zoran Zaev ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Varhelyi'nin Başbakan Zaev tarafından karşılanması
Görüşmeden detaylar ÜSKÜP - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Başbakan Zoran Zaev ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kuzey Makedonya Hükümeti