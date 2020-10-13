AB Komisyonundan bir üye daha karantinada
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AB Komisyonundan bir üye daha karantinada

13.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:23
AB Komisyonundan bir üye daha karantinada

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasından sorumlu AB Komisyonu üyesi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasından sorumlu AB Komisyonu üyesi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta Etiyopya'ya düzenlediği seyahatte kendisine refakat eden heyettekilerden birinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Pazar günü döndüğünde yaptırdığı testin sonucunun negatif olduğunu belirten Borrell, buna karşın kurallar gereği kendini karantinaya aldığını, ikinci kez test yaptırmayı bekleyeceğini bildirdi.

AB heyetinin Etiyopya seyahatinde AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de bulunuyordu. Lenarcic, henüz karantinaya girip girmediğine dair açıklama yapmadı.

Son haftalarda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil olmak üzere komisyonun bazı üyeleri Kovid-19 olduğu belirlenen kişilerle temas ettikleri için karantinaya girmişti. Bu üyelerin hiçbirinin testi pozitif çıkmamıştı.

Sadece komisyonun araştırma, kültür, eğitim ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriyel, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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