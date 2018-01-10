AB Komisyonu'yla Polonya Arasında "Hukukun Üstünlüğü" Görüşmesi

Son aylarda üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin organlarıyla başı dertte olan Polonya'nın Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile hukukun üstünlüğü konusunu görüştü. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da hazır bulunduğu görüşme olumlu havada geçerken, taraflar ülkede yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğine ilişkin iddiaları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Görüşme, Komisyonun geçtiğimiz ay Polonya'ya karşı AB Anlaşması'nın 7. maddesini devreye sokma kararının ardından Komisyon Başkanı Juncker'in daveti üzerine gerçekleşti. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada tarafların, Avrupa Birliği'nin geleceği, Polonya'nın Avrupa Birliği'ndeki geleceği, Birliğin iç pazara, göç, enerji ve dijital içerik gibi birleşik pazarlara yönelik politikaların yanı sıra hukukun üstünlüğü konusunu da detaylı olarak ele aldıkları bildirildi. Açıklamada, Başbakan Morawiecki ile Komisyon Başkanı Juncker'in Polonya'da hukuk devleti ilkelerinin çiğnenmekte olduğu tartışmaları hususunda Şubat ayı sonuna kadar somut ilerleme kaydedebilmek amacıyla önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları da belirtildi.

Sorunlu AB-Polonya ilişkileri

Polonya'nın sığınmacıların AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilmesi programında yer almaması ve Bialowieza Ormanı'ndaki ağaç kesimi nedeniyle bir süredir sorunlu yürüyen AB-Polonya ilişkileri, Avrupa Komisyonu'nun ülkede hukuk devleti ilkelerinin, kuvvetler ayrılığının ihlal edildiği iddialarıyla son dönemlerde daha da gerginleşmişti. Avrupa Komisyonu, yargıda reform paketinin parlamentoda kabul edildiği Polonya'ya karşı 20 Aralık 2017 tarihinde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü çiğnediği gerekçesiyle, ucu yaptırımlara kadar gidebilecek AB Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesinin işletilmesine karar vermiş, gerekli düzeltmeleri yapması için bu ülkeye 3 ay süre tanımıştı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise 7. maddenin devreye sokulması kararının alındığı günün akşamı Yüksek Yargı ve Ulusal Yargı Konseyi'nde değişiklikleri içeren yargıda reform paketini onaylamıştı. - VARŞOVA