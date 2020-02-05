AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye etti. Konuyla ilgili basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi.
05.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:09
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye ettiği öğrenildi.
AB'nin genişleme süreciyle ilgili hazırladığı ve basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com