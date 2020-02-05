AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti
Haberler » Dünya » AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti - Haberler

AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye etti. Konuyla ilgili basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi.

05.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:09
AB Komisyonu, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı bir süreç belirlenmesini tavsiye etti

(AB) Komisyonunun, yeni üyelerin katılımıyla ilgili daha katı ve tersine çevrilebilir bir süreç belirlenmesini tavsiye ettiği öğrenildi.


AB'nin genişleme süreciyle ilgili hazırladığı ve basına sızan raporda, ciddi sorunlarla karşılaşıldığında bazı alanlarda müzakerelerin askıya alınabilmesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler