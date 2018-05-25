AB Komisyonu ve Gazprom Anlaştı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabet kullarına uymaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesi üzerine anlaşmayla noktalandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabet kullarına uymaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesi üzerine anlaşmayla noktalandı.
Author: euronews-tr
Tags: Doğalgaz Avrupa Komisyonu Enerji Posted: 25 mei 2018
Kaynak: Euronews.com