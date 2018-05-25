AB Komisyonu ve Gazprom Anlaştı

AB Komisyonu ve Gazprom Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabet kullarına uymaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesi üzerine anlaşmayla noktalandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabet kullarına uymaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesi üzerine anlaşmayla noktalandı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Doğalgaz Avrupa Komisyonu Enerji Posted: 25 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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