AB Komisyonu Üyesi Johansson: "Avrupa'nın (iltica konusunda) anlaşmaya varma kabiliyeti açısından iyimserim"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB üyelerinin geri kabul konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğinin desteklenmesinde tam bir birlik içinde hareket etmesini sağlayacak tasarı üzerinde "anlaşmaya varma kabiliyeti açısından iyimser" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB üyelerinin geri kabul konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğinin desteklenmesinde tam bir birlik içinde hareket etmesini sağlayacak tasarı üzerinde "anlaşmaya varma kabiliyeti açısından iyimser" olduğunu söyledi.

Avrupa İltica Destek Ofisinin (EASO) 2021 raporunun sunumunda açılış konuşması yapan Johansson, iltica başvurularının yüzde 30'dan fazla düşüşle 485 bin olarak kaydedildiğini, bunların üçte ikisinin Almanya, Fransa ve İspanya'ya yapıldığını duyurdu.

Johansson, düzensiz göçlerin de bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yüz yüze saha çalışmalarını aksattığına değinen Johansson, iltica süreçlerinin görüntülü mülakatlar gibi dijital yollarla sürdürüldüğünü, bu gelişmenin geçen seneye oranla bekleyen davaların sayısını yüzde 20 azalttığını dile getirdi.

Johansson, düşüşün yalnızca Avrupa'ya varan göçmenlerin sayısında gözlemlenmediğini belirterek, "Geçen sene güvenli şekilde Avrupa'ya gelen kişi sayısı yalnızca 10 binden az fazlaydı." dedi ve bunun yüzde 60'lık bir azalmaya tekabül ettiğine dikkati çekti.

Kabul merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğine değinen Johansson, "AB, Kanada ve ABD, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yakın iş birliği içinde sığınmacıları korumak için öncü rol oynamaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Johansson, (Mültecilerin Statüsü Hakkında) Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıl dönümü nedeniyle 9 Temmuz'da "yeni bir ülkeye yerleşme" konusunda iş birliğini teşvik etmek için yüksek düzeyli bir konferans düzenleyeceğini söyledi.

AB Komisyonunun üyelere önerdiği yeni göç ve iltica anlaşmasını hatırlatan Johansson, "Avrupa'nın anlaşmaya varma kabiliyeti açısından iyimserim." dedi.

Anlaşmanın uygulanmasında EASO'nun büyük rol oynayacağına işaret eden Johansson, Ofisin geçen sene 18 binden fazla mülakat yaparak, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Malta'dan sonra en fazla göçmen kaydını yaptığını vurguladı.

Johansson, anlaşmanın başarısında üçüncü ülkelerin de kilit rol oynayacağını kaydetti.

Yeni anlaşma

AB Komisyonu geçen sene, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Tasarıyla, göçmenleri kabul etmeyen üyelerin, bu kişilerin AB'ye ilk giriş yaptığı ülkeye destek olması ve göçmenleri ülkelerine göndermesi bekleniyor.

Yeni sistemde AB'nin üçüncü ülkelerle duruma özel ve her iki tarafın çıkarını gözetecek ortaklıklar kurması amaçlanıyor. Bu yolla insan kaçakçılığı gibi ortak zorlukların giderilmesi, geri kabul anlaşmalarının ve düzenlemelerinin etkin uygulaması için yasal yolların geliştirilmesi hedefleniyor. AB üyelerinin geri kabul konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğinin desteklenmesinde tam bir birlik içinde hareket etmesinin altı çiziliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer