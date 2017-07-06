AB Komisyonu Üyesi Hahn Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği ilk 3 milyar avroluk fona ilişkin, "Sizlerin de bildiğiniz gibi sizin de prosedürleriniz var. Yoğun ve ağır olabiliyor. Bizde de benzer yoğunlukta prosedürler olabiliyor. Bunu en hızlı bir şekilde aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Hahn, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, AB Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisince desteklenen Ankara'daki göçmen sağlığı eğitim merkezini ziyaret etti.



Burada konuşan Hahn, 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, 2015'te mülteci akını zirveye ulaştığında Türkiye'nin bu konuyla mücadele edebilmesi için AB'nin desteğini artırdığını belirtti.



AB'nin 3 milyar avronun aktarılması noktasında çalışmalarına geçen yıl başladığını kaydeden Hahn, "Sizlerin de bildiğiniz gibi sizin de prosedürleriniz var. Yoğun ve ağır olabiliyor. Bizde de benzer yoğunlukta prosedürler olabiliyor. Bunu en hızlı bir şekilde aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.



Hahn, "Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercilerinin, Suriye kökenli mültecilere sağlık hizmeti sunarken, bu hizmetin yine kendi vatandaşlarına sunulan sağlık hizmetiyle aynı kalitede olması için gösterdikleri çabadan dolayı kendilerini takdir etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



AFAD Başkanı Bilden da Türkiye'nin yaklaşık 7 yıldır 3 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, AB'nin Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği desteğin aktarılması noktasında Türkiye ile anlaşma yaptığına değindi.



Bilden, taahhüt edilen ilk 3 milyar avronun neredeyse tamamının birtakım kurallara bağlanarak 811 milyon avroluk bölümünün kurumlara aktarıldığını söyledi.



" Sayın Hahn'dan şunu istirham ediyorum. Çok ivedi bir şekilde bu kaynak prosedürlere takılmadan ülkemize ne kadar hızlı gönderilirse o kadar mutlu olabileceğimizi söylemek istiyorum." diyen Bilden, Hahn'ın ve ekibinin 3 milyar avroluk ek fonu bugünkü ziyaretlerinde gündemlerine alarak söz konusu ziyareti ciddi bir faydaya dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Şencan da felakete uğrayan kişilere yardımın temel görevleri arasında olduğunu belirterek, "Komşumuzda bir felaket yaşandı. Bu felakete maruz kalan insanlara yardım etmeyi biz zaten kendi öz görevimiz olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Göçmen sağlığı eğitim merkezlerinin önemini vurgulayan Şencan, "Bu eğitim merkezi sayesinde Suriyeli olan misafir sağlıkçılarımızı sisteme adapte edip, Türk sağlık sistemine uyumlu hale getirip, kendi soydaşlarıyla dil ve kültür bariyerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde sağlık hizmeti sunma fırsatı oluşturması açısından çok önemli görüyorum." şeklinde konuştu.