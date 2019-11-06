AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB'nin mali yardım yapmayacağını yineledi.

06.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:58
AB Komisyonu: Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği güvenli bölgeye mali yardım yapmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB'nin mali yardım yapmayacağını yineledi.


Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin durumununu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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