AB Komisyonu, Türkiye'nin 2018 Sonunda Yüzde 4,7 Büyüyeceğini Belirtti

AB Komisyonu'nun bahar dönemi 2018 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporunda, Türkiye ekonomisinin 2018 sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde 4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde 4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini duyurdu. AB Komisyonu'nun bahar dönemi 2018 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporu yayımlandı.

"2018 SONUNDA YÜZDE 4,7; 2019 SONUNDA YÜZDE 4,2 BÜYÜYECEK"

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2018 sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde 4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 10,9, 2019 sonunda ise yüzde 9'a gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, cari açığın GSYH'ye oranının bu yılın sonunda yüzde 6, 2019 sonunda ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye'de işsizliğin 2018 sonunda yüzde 9,8, gelecek yılın sonunda ise yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

AB Komisyonu raporunda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Geçen yılın ilk yarısındaki güçlü ekonomik ivme, enerjisini yavaşça kaybedecek. Talepteki itici güç, güçlü hükümet teşviklerinden ve dış talepten iç tüketime doğru kaydı. Düşük faiz oranlarıyla birlikte istihdam piyasasındaki pozitif gelişmeler ve ücret artışları özel tüketimi desteklemeye devam edecek. Daha az bir oranda özel yatırımları da desteklemeye devam edecek."

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,3, 2019 sonunda yüzde 2, enflasyonun ise 2018 sonunda yüzde 1,5, 2019 sonunda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen raporda, Avro Bölgesi'nde işsizliğin bu yılın sonunda yüzde 8,4, 2019 sonunda yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ 2018 VE 2019'DA YÜZDE 3,9

Raporda, küresel büyümenin 2018 ve 2019'da yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Çin ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 6,6, 2019 sonunda yüzde 6,3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, ABD ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,9, 2019 sonunda ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi. Raporda, AB ile ayrılık müzakerelerini yürüten İngiltere'nin ise 2018'de yüzde 1,5 ve 2019 sonunda yüzde 1,2 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirildi.